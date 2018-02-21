АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дауншифтеры: Беглецы из социума отказываются от должностей и доходов ради простой жизни на природе и крепкого здоровья
EUR 69.89 USD 56.52
Курс валют на 21.02.2018

Алла Пугачева стала жертвой мошенников

Оказывается, Алла Пугачева пострадала от мошеннических манипуляций рабочих-строителей, помогавших ей возводить особняк на берегу Истринского водохранилища.
Алла Пугачева стала жертвой мошенников


Крестная сына Аллы Борисовны Мила Ставицкая призналась, как при постройке особняка в Малых Бережках труженики стройки нагло обкрадывали народную артистку и воровали ее финансы: «не один миллион ушел в песок». Из-за их махинаций Примадонна строила и строила дом, а стройка никак не заканчивалась.

Так продолжалось, пока общие знакомые не свели певицу с мужем архитекторши: он помог разобраться в ситуации и подыскал отличных мастеров.

Свой особняк на территории в 50 соток Алла Пугачева начала строить еще в далеком 1991 году. Но с тех пор как ее молодой супруг Максим Галкин достроил свой замок в Грязях, артистка в Малых Бережках не живет.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 15:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Morgan анонсировала выход юбилейного
Кроссовер Honda Pilot 2018 года прошел на
Peugeot представил новый фургон Rifter
Создан первый в мире реактор для ночных испытаний
Дочь Михаила Задорнова отказывается от
В марте в Россию приедет смартфон Meizu M6s
Розамунд Пайк приступила к съемкам в фильме о
Vulture назвал самых лучших суперзлодеев в кино
Ученые: Генетически модифицированная кукуруза
Игорь Матвиенко рассказал о связи, существующей
Билла Гейтса пригласили на шоу «Теория большого
Компания Porsche представила обновлённый спорткар
Netflix представил новый трейлер второго сезона
Юлия Проскурякова чувственно поздравила Игоря
Астрофизики: Рост ультрамассивных черных дыр
Алла Пугачева стала жертвой мошенников
Алеся Кафельникова продемонстрировала свою новую
В семье Дарьи Мельниковой и Артура Смольнянива
Meizu показала новое устройство M6s с боковым
Евгения Феофилактова показала огромный бассейн в
Целую флотилию НЛО сняли очевидцы в небе над
Семья Дарьи Пынзарь обнимается по утрам
На Васильевском острове в машине обнаружили
Ученые выяснили, что зеленые жабы с
Хейтеры уверены, что Ксения Бородина выложила
Эмили Ратаковски снялась обнаженной для
Ксения Бородина для рекламы привлекла Ксению
Нейросеть Google определяет по сетчатке глаза
ФСБ раскрыла хищение при строительстве сцены
Создатели телесериала «Улица» убили героя
Просмотреть все новости