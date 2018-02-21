Алла Пугачева стала жертвой мошенников

Крестная сына Аллы Борисовны Мила Ставицкая призналась, как при постройке особняка в Малых Бережках труженики стройки нагло обкрадывали народную артистку и воровали ее финансы: «не один миллион ушел в песок». Из-за их махинаций Примадонна строила и строила дом, а стройка никак не заканчивалась.Так продолжалось, пока общие знакомые не свели певицу с мужем архитекторши: он помог разобраться в ситуации и подыскал отличных мастеров.Свой особняк на территории в 50 соток Алла Пугачева начала строить еще в далеком 1991 году. Но с тех пор как ее молодой супруг Максим Галкин достроил свой замок в Грязях, артистка в Малых Бережках не живет.