В Подмосковье телевизор стал причиной смерти годовалого малыша

Трагедия случилась во вторник днем. Малыш вместе со своим братом-близнецом гостил в это время у бабушки. Пока женщина в ванной комнате умывала его брата, ребенок в другой комнате перевернул на себя тяжелый кинескопный телевизор. Полученные в результате травмы стали причиной его смерти.К сожалению, подобные случаи имеют место быть. Не так давно в Наро-Фоминском районе, пока мама была в церкви, на девочку 2-х лет опрокинулся телевизор. От полученных травм малышка умерла в больнице.