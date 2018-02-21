«Яндекс» запущен собственный сервис каршеринга

Поездки можно осуществлять в Москве и области. Ближайшее авто найдет мобильное приложение. Им будет проложен маршрут к машине, и предложено включить прогрев. Во всех авто установлен сервис "Яндекс.Авто", где есть музыкальный агрегатор и навигатор. Авто можно оставить в пределах МКАД, в Красногорске, Химках, Митино, Жулебино Новокосино, аэропорту Шереметьево, в Северном, а также Южном Бутово."Яндекс.Драйв" скачать можно в Google Play и App Store. Пользователям до конца месяца начислят до 20% от стоимости осуществляемых поездок в "Яндекс.Такси" непосредственно на счет каршеринга. Деньги можно будет в марте/апреле потратить на аренду машин. Сервисом могут пользоваться водители до 21 г. со стажем вождения от 2 лет.