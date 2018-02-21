В России представили новое поколение минивэна Toyota Alphard
На российском рынке появился минивэн Toyota Alphard. Данная модель является флагманом в модельной линейке компании Toyota.
В России состоялась презентация обновлённой версии японского минивэна Toyota Alphard. Новый 7-местный минивэн наделили новым дизайном, собственной эмблемой на радиаторной решётке и обновлённым оснащением.
Минивэн Toyota Alphard на российском рынке будет доступен в четырёх модификациях по цене от 4,4 миллиона рублей. По словам разработчиков, передняя часть автомобиля изменилась до неузнаваемости. В частности, решётка радиатора начинается прямо от основания переднего бампера.
В подкапотном пространстве минивэна установлен силовой агрегат V6 объёмом 3,5 литра производительностью 300 лошадиных сил. Силовой агрегат работает в паре с новой 8-ступенчатой автоматической трансмиссией Aisin.
В России состоялась презентация обновлённой версии японского минивэна Toyota Alphard. Новый 7-местный минивэн наделили новым дизайном, собственной эмблемой на радиаторной решётке и обновлённым оснащением.
Минивэн Toyota Alphard на российском рынке будет доступен в четырёх модификациях по цене от 4,4 миллиона рублей. По словам разработчиков, передняя часть автомобиля изменилась до неузнаваемости. В частности, решётка радиатора начинается прямо от основания переднего бампера.
В подкапотном пространстве минивэна установлен силовой агрегат V6 объёмом 3,5 литра производительностью 300 лошадиных сил. Силовой агрегат работает в паре с новой 8-ступенчатой автоматической трансмиссией Aisin.
Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 11:10