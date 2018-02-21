В России представили новое поколение минивэна Toyota Alphard

В России состоялась презентация обновлённой версии японского минивэна Toyota Alphard. Новый 7-местный минивэн наделили новым дизайном, собственной эмблемой на радиаторной решётке и обновлённым оснащением.Минивэн Toyota Alphard на российском рынке будет доступен в четырёх модификациях по цене от 4,4 миллиона рублей. По словам разработчиков, передняя часть автомобиля изменилась до неузнаваемости. В частности, решётка радиатора начинается прямо от основания переднего бампера.В подкапотном пространстве минивэна установлен силовой агрегат V6 объёмом 3,5 литра производительностью 300 лошадиных сил. Силовой агрегат работает в паре с новой 8-ступенчатой автоматической трансмиссией Aisin.