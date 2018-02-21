Дональд Трамп опровергает обвинения со стороны секретарши в сексуальных домогательствах

35-летняя Рейчел Крукс обвиняет лидера США в том, что якобы в 2006 году с его стороны по отношению к ней были совершены домогательства. По словам женщины, Трамп полез к ней целоваться, когда она в коридоре высотки, принадлежащей Трампу, подошла к нему познакомиться. В то время Крукс трудилась секретаршей в одном из офисов в «Трамп Тауэр».На эти обвинения американский президент отвечает, что он ее не знает и не помнит. Новости же, в которых Крукс признается в домогательствах, Трамп называет фейковыми. И категорически заявляет: «Этого никогда не было!»К слову, уже 19 представительниц слабого пола, в том числе и экс-порнозвезды, выступают с секс-обвинениями в адрес Дональда Трампа. Сам же американский лидер отвергает все обвинения.