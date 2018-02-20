Ученые разработали лазер для безопасной беспроводной подзарядки смартфона

Как сообщается в докладе, опубликованном в декабре в «Известиях Ассоциации вычислительных машин по интерактивным, мобильным, переносным и повсеместным технологиям», узкий невидимый луч от лазерного излучателя может доставить по комнате заряд к смартфону и потенциально зарядить смартфон так же быстро, как стандартный USB-кабель. Для этого команда ученых смонтировала тонкую ячейку питания на задней панели смартфона, которая заряжает смартфон за счет мощности лазера.Кроме того, специалисты разработали для пользователей функции безопасности, например, покрыли смартфон металлическим радиатором с плоской пластиной для рассеивания избыточного тепла от лазера, а также внедрили в устройство механизм, основанный на отражателе, для отключения лазера, если человек появится на пути зарядного луча.«Разработка данной системы была сосредоточена на безопасности, – прокомментировал соавтор Шейм Голлакота, доцент кафедры информатики и инженерии им. Пола Дж. Аллена. – Мы спроектировали, сконструировали и протестировали систему зарядки на основе лазера с механизмом быстрого реагирования, который гарантирует прекращение процесса заряда прежде чем человек окажется на пути луча».Узкий луч обеспечивает постоянную мощность в 2 Вт до 15 квадратных дюймов с расстояния до 4,3 м. Радиус зарядного луча можно расширить до площади в 100 квадратных сантиметров при заряде с расстояния 12 метров. Данная модификация позволит заряжать смартфон в большом помещении не зависимо от того, где устройство размещено.