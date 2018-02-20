АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шумеры: Древняя цивилизация мудрецов и ее изобретения до сих пор остаются загадкой для ученых
EUR 69.89 USD 56.52
Курс валют на 21.02.2018

Ученые разработали лазер для безопасной беспроводной подзарядки смартфона

Инженеры из Вашингтонского университета впервые разработали метод безопасной беспроводной подзарядки аккумулятора смартфона с помощью лазера.
Ученые разработали лазер для безопасной беспроводной подзарядки смартфона


Как сообщается в докладе, опубликованном в декабре в «Известиях Ассоциации вычислительных машин по интерактивным, мобильным, переносным и повсеместным технологиям», узкий невидимый луч от лазерного излучателя может доставить по комнате заряд к смартфону и потенциально зарядить смартфон так же быстро, как стандартный USB-кабель. Для этого команда ученых смонтировала тонкую ячейку питания на задней панели смартфона, которая заряжает смартфон за счет мощности лазера.

Кроме того, специалисты разработали для пользователей функции безопасности, например, покрыли смартфон металлическим радиатором с плоской пластиной для рассеивания избыточного тепла от лазера, а также внедрили в устройство механизм, основанный на отражателе, для отключения лазера, если человек появится на пути зарядного луча.

«Разработка данной системы была сосредоточена на безопасности, – прокомментировал соавтор Шейм Голлакота, доцент кафедры информатики и инженерии им. Пола Дж. Аллена. – Мы спроектировали, сконструировали и протестировали систему зарядки на основе лазера с механизмом быстрого реагирования, который гарантирует прекращение процесса заряда прежде чем человек окажется на пути луча».

Узкий луч обеспечивает постоянную мощность в 2 Вт до 15 квадратных дюймов с расстояния до 4,3 м. Радиус зарядного луча можно расширить до площади в 100 квадратных сантиметров при заряде с расстояния 12 метров. Данная модификация позволит заряжать смартфон в большом помещении не зависимо от того, где устройство размещено.
dzen / Технологии / Наука
Добавил: Dasha Purple Вчера, 23:18
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Третьяковскую галерею объединят со зданием ЦДХ в
Алексей Серебряков назвал главные претензии к
В Екатеринбурге живодер после убийства собак
Составили расписание главных презентаций MWC 2018
Ученые: Постоянное вздутие живота свидетельствует
Эксперты обнаружили, что в больших городах люди
Эксперты представили в высоком разрешении
Российские физики собираются защитить Землю от
Чехлы для Nokia 9 от Tudia подтвердили наличие
Ученые нашли новые мишени противомалярийного
Кристофер Нолан не претендует на место режиссера
SsangYong показал изображения нового концепта
Индия успешно испытала баллистическую ракету
Ученые разработали лазер для безопасной
Саммит G20 2019 года пройдет в Осаке
Первый двигатель для ракеты «Союз-5» будет готов
Появилось первое изображение новой версии Kia
В подводных пещерах на полуострове Юкатан найдены
Компания Archos анонсировала выпуск первого
Социальные сети не мешают учебе школьников –
В Прикамье дети катались с горки вместе с
Новый суперкар Ferrari рассекретили перед
На Первом канале сообщили о том, что Екатерина
Эксперты поделились, как вулканический пепел
Ученые: Суша покрылась растениями намного раньше,
«Бездомный полк» в День сил спецопераций вместе
Продукты для космонавтов на МКС будут упаковывать
Ученые: Разгадана технология строительства
Ольга Бузова покоряет своим творчеством Воронеж
В Москве во время ремонта квартиры был обнаружен
Просмотреть все новости