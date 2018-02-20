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На Первом канале сообщили о том, что Екатерина Андреева продолжит вести программу «Время»

Кирилл Клейменов, заместитель гендиректора Первого канала после многолетнего перерыва будет вести программу «Время». Об этом стало известно в Instagram на странице СМИ. Екатерина Андреева, а также Виталий Елисеев продолжат вести эфир программы на другие часовые пояса, кроме того, они появятся в выпусках передачи в субботу.

На Первом канале сообщили о том, что Екатерина Андреева продолжит вести программу «Время»


В сообщении также сказано, что изменения в режиме работы ведущих программы «Время» на Первом канале связаны с переменами в студии. Теперь передача будет выходить из новой студии, которая оснащена ультрасовременными технологиями. Комментаторы смогут взаимодействовать с графикой и при этом перемещаться по студии. Таким образом, на Первом канале развеяли слухи об уходе Екатерины Андреевой, ведущая по-прежнему будет выполнять свои профессиональные обязанности в программе «Время».

Российский журналист Кирилл Клейменов стал вести информационные передачи на ОРТ (позднее на Первом канале) еще в 1997 году, последний эфир которых он провел в 2004 году в качестве ведущего.
Культура
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 22:05
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