На Первом канале сообщили о том, что Екатерина Андреева продолжит вести программу «Время»

В сообщении также сказано, что изменения в режиме работы ведущих программы «Время» на Первом канале связаны с переменами в студии. Теперь передача будет выходить из новой студии, которая оснащена ультрасовременными технологиями. Комментаторы смогут взаимодействовать с графикой и при этом перемещаться по студии. Таким образом, на Первом канале развеяли слухи об уходе Екатерины Андреевой, ведущая по-прежнему будет выполнять свои профессиональные обязанности в программе «Время».Российский журналист Кирилл Клейменов стал вести информационные передачи на ОРТ (позднее на Первом канале) еще в 1997 году, последний эфир которых он провел в 2004 году в качестве ведущего.