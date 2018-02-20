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На МКС астронавт пытался закрыть рукой НЛО во время эфира

Во время очередной трансляции с борта МКС исследователи заметили необычную ситуацию. Астронавт пытался закрыть рукой НЛО, находясь при этом в прямом эфире.

Материалы были опубликованы в сетях, а эксперты только убедились, что NASA осознанно скрывает важную информацию от общества. Тогда мимо МКС промчался корабль пришельцев, излучающий странное свечение. Оно усиливалось при изменении скорости, но внезапно на экране появляется рука в перчатке, закрывающая объектив камеры.

На МКС астронавт пытался закрыть рукой НЛО во время эфира


Пока неизвестно, что могло стать причиной инцидента, а также агентство всегда пытается прервать показ при появлении внеземных гостей. Эксперты рассматривают ситуацию, как простое совпадение, а не умышленное действие, но NASA пока хранит молчание.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:15
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