Стала известна реакция Брэда Питта на развод Дженнифер Анистон

Поводом для разрыва отношений послужили две причины. По одной - Джастин ревновал Дженнифер к экс-супругу, пятидесятичетырёхлетнему Брэду Питту, с которым она снова начала сближаться. По другой - длительные расставания, отсутствие общих друзей и жилищные неудобства. Незадолго до развода, Энистон позвонила ночью Питту и рассказала, как у неё с Теру все плохо. Бывший муж, в свою очередь, поддержал её добрыми словами. Брэд решение первой супруги полностью поддерживает.Питт очень устал от внимания к себе со стороны журналистов, которые продолжают педалировать на обстоятельства касательно его развода с Джоли, что не хочет светиться в таблоидах ещё и в связи с разрывом отношений Дженнифер. Всё, чего сейчас хочет актёр - это "спокойной и тихой жизни".