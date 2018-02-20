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Стала известна реакция Брэда Питта на развод Дженнифер Анистон

Стало известно, что сорокадевятилетняя Дженнифер Энистон и её молодой муж, сценарист и актёр Джастин Теру, разводятся. Пара дала друг другу обещание оставаться близкими людьми.

Стала известна реакция Брэда Питта на развод Дженнифер Анистон

Поводом для разрыва отношений послужили две причины. По одной - Джастин ревновал Дженнифер к экс-супругу, пятидесятичетырёхлетнему Брэду Питту, с которым она снова начала сближаться. По другой - длительные расставания, отсутствие общих друзей и жилищные неудобства. Незадолго до развода, Энистон позвонила ночью Питту и рассказала, как у неё с Теру все плохо. Бывший муж, в свою очередь, поддержал её добрыми словами. Брэд решение первой супруги полностью поддерживает.

Питт очень устал от внимания к себе со стороны журналистов, которые продолжают педалировать на обстоятельства касательно его развода с Джоли, что не хочет светиться в таблоидах ещё и в связи с разрывом отношений Дженнифер. Всё, чего сейчас хочет актёр - это "спокойной и тихой жизни".
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:45
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