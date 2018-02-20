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Дженнифер Лоуренс появилась на премьере фильма о русской шпионке в платье с откровенным декольте

Известная актриса Дженнифер Лоуренс является любительницей откровенных нарядов с глубоким декольте. На премьеру киноленты «Красный воробей», в которой она исполняет главную роль, Лоуренс также выбрала платье, вырез которого открыл взору общественности грудь звезды.

Дженнифер Лоуренс появилась на премьере фильма о русской шпионке в платье с откровенным декольте


Роскошное сверкающее платье в пол с откровенным декольте почти до талии выбрала на премьеру фильма о русской шпионке актриса Дженнифер Лоуренс. Окружающие могли в полной мере рассмотреть бюст кинодивы. Некоторые из них отметили, что грудь знаменитости обвисла и выглядит далеко не привлекательно. Но сама артистка с удовольствием поделилась с поклонниками фотоснимками с премьеры в своем микроблоге.

Подписчики Лоуренс пришли в недоумение: зачем она выбирает такие модели платьев, которые открывают далеко непривлекательные формы. Некоторые высказали свое мнение по поводу того, что знаменитости подошел бы наряд с жестким лифом.

Однако похоже на то, что киноактриса довольна своей фигурой и даже ею гордится. Некоторое время назад Дженнифер обнародовала фотографии, на которых она демонстрирует фигуру в прозрачном наряде без нижнего белья, за что поклонники раскритиковали ее за подобную смелость.

Стоит отметить, что в Голливуде намечается тенденция к естественности. Если ранее звезды прибегали к каким-либо хитростям, например, скотча для бюста, то сейчас к идеалу немногие стремятся.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 15:50
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