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Тина Канделаки поразила поклонников мистическим образом

Продюсер решила вспомнить недавнюю поездку в Катар, опубликовав в Instagram фото, где она позирует перед камерами в наряде черного цвета. Поклонники были поражены мистическим образом Тины Канделаки и написали много лестных комментариев в ее адрес.

Звезда решила дополнить его большим капюшоном и ярким макияжем, после чего напомнила многим фанатам волшебницу с магической силой. Такой сюжет кардинально отличался от прежних аналогов, после чего восхищенные подписчики сравнили Тину Канделаки с Малефисентой и назвали ее настоящей женщиной- вамп.

Тина Канделаки поразила поклонников мистическим образом


Пользователи сетей тоже отметили, что знаменитость выглядит великолепно и показала себя сильной, яркой и неординарной личностью. Некоторые лица шутливо назвали своего кумира посланником Апокалипсиса, после чего пожелали позитивного настроения и творческих успехов.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:50
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