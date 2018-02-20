Тина Канделаки поразила поклонников мистическим образом
Продюсер решила вспомнить недавнюю поездку в Катар, опубликовав в Instagram фото, где она позирует перед камерами в наряде черного цвета. Поклонники были поражены мистическим образом Тины Канделаки и написали много лестных комментариев в ее адрес.
Звезда решила дополнить его большим капюшоном и ярким макияжем, после чего напомнила многим фанатам волшебницу с магической силой. Такой сюжет кардинально отличался от прежних аналогов, после чего восхищенные подписчики сравнили Тину Канделаки с Малефисентой и назвали ее настоящей женщиной- вамп.
Пользователи сетей тоже отметили, что знаменитость выглядит великолепно и показала себя сильной, яркой и неординарной личностью. Некоторые лица шутливо назвали своего кумира посланником Апокалипсиса, после чего пожелали позитивного настроения и творческих успехов.
Звезда решила дополнить его большим капюшоном и ярким макияжем, после чего напомнила многим фанатам волшебницу с магической силой. Такой сюжет кардинально отличался от прежних аналогов, после чего восхищенные подписчики сравнили Тину Канделаки с Малефисентой и назвали ее настоящей женщиной- вамп.
Пользователи сетей тоже отметили, что знаменитость выглядит великолепно и показала себя сильной, яркой и неординарной личностью. Некоторые лица шутливо назвали своего кумира посланником Апокалипсиса, после чего пожелали позитивного настроения и творческих успехов.