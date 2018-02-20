Volkswagen представит в Женеве концептуальную модель I.D. Vizzion

В модельном ряду производителя Volkswagen I.D. Vizzion станет самым большим электромобилем его длина составляет 5,1 метра. В качестве силовой установки седана выступит электрический силовой агрегат производительностью 306 лошадиных сил. Дальность хода новинки составляет 665 км, этого разработчикам удалось добиться благодаря механизму рекуперации энергии при торможении.Судя по обнародованным фотографиям Volkswagen I.D.Vizzion получит кузов без центральных стоек с дверями, расположенными навстречу друг другу. При этом в салоне электрокара нет управляющих систем, потому что он получит автопилот.Первый прототип Volkswagen I.D. разработчики представили осенью 2016 года в Париже. Позднее немецкие производители планируют выпускать данную модель в кузове кроссовер и минивэн. В серийное производство электрокар поступит в 2019 году.