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Ученые объяснили, почему мозг долгожителей отличается от обычного

Так называемые суперэйджеры живут более 80 лет и при этом сохраняют здоровый мозг. Эксперты исследовали этот феномен и определили в мозге долгожителей особые клетки, которые сохраняют когнитивные возможности в зрелом возрасте.

Ученые объяснили, почему мозг долгожителей отличается от обычного


Команда специалистов из Северо-Западного университета провела исследования мозга после смерти десяти суперэйджеров. Оказалось, что в каждом из них содержатся клетки веретенообразных нейронов в гораздо большем количестве, чем в мозге других людей несмотря на возраст. Обычно данные нейроны отвечают у некоторых млекопитающих за быструю передачу различной информации по мозгу. Кроме человека, они есть у китообразных, слонов и гоминид.

К сожалению, научные работники еще не совсем понимают как именно функционируют эти нейроны в человеческом мозге. При этом их можно найти только в некоторых его участках. В будущем открытие поможет лучше понять природу многих нейродегенеративных болезней у человека.
В мире / Наука
Добавил: Joanne Сегодня, 11:00
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