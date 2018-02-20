Ученые объяснили, почему мозг долгожителей отличается от обычного

Команда специалистов из Северо-Западного университета провела исследования мозга после смерти десяти суперэйджеров. Оказалось, что в каждом из них содержатся клетки веретенообразных нейронов в гораздо большем количестве, чем в мозге других людей несмотря на возраст. Обычно данные нейроны отвечают у некоторых млекопитающих за быструю передачу различной информации по мозгу. Кроме человека, они есть у китообразных, слонов и гоминид.К сожалению, научные работники еще не совсем понимают как именно функционируют эти нейроны в человеческом мозге. При этом их можно найти только в некоторых его участках. В будущем открытие поможет лучше понять природу многих нейродегенеративных болезней у человека.