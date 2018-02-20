Ученые: Утрата биоразнообразия повышает риск «каскадов исчезновения»

Ученые Университета Эксетера показали, что существует более высокий риск исчезновения каскадов, когда других видов нет, чтобы заполнить «пробел», созданный потерей вида. Исследование показало, что даже если потеря одного вида не вызывает непосредственных выпадений, то это приводит к более простым экологическим сообществам, которые подвергаются большему риску «каскадов исчезновения» с потенциальной потерей многих видов.Благодаря коэффициентам вымирания на самом высоком уровне когда-либо и многочисленным видам, находящимся под угрозой из-за человеческой деятельности, результаты являются дополнительным предупреждением о последствиях эрозии биоразнообразия.«Взаимодействие между видами важно для стабильности. И поскольку виды взаимосвязаны посредством множественных взаимодействий, воздействие на одного вида также может влиять и на других. Было предсказано, что более сложные пищевые сети будут менее уязвимы к каскадам вымирания, поскольку существует большая вероятность того, что другие виды могут вмешаться и уберечь от влияния потери видов. В нашем эксперименте мы использовали сообщества растений и насекомых, чтобы проверить это предсказание», - сказал д-р Дирк Сандерс из Центра экологии и сохранения в Университете Эксетерского университета Пенрин в Корнуолле.Исследователи удалили один вид осы и обнаружили, что это привело к вторичному вымиранию других, косвенно связанных видов на одном уровне с пищевой сетью. Этот эффект был намного сильнее в простых сообществах, чем для тех же видов в более сложной пищевой сети.Д-р Сандерс добавил: «Наши результаты показывают, что утрата биоразнообразия может повысить уязвимость экосистем к вторичным вымираниям, которые, когда они произойдут, могут затем привести к дальнейшему упрощению, вызвав каскады исчезновения».