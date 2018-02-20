АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Хвостатые звезды: Кометы несли с собою благословение или проклятие, связанное со значительными событиями в мире
EUR 69.90 USD 56.34
Курс валют на 20.02.2018

Ученые: Утрата биоразнообразия повышает риск «каскадов исчезновения»

Новые исследования показывают, что потеря биоразнообразия может увеличить риск «каскадов исчезновения», где первоначальная потеря видов приводит к эффекту дальнейшего исчезновения домино.

Ученые: Утрата биоразнообразия повышает риск «каскадов исчезновения»


Ученые Университета Эксетера показали, что существует более высокий риск исчезновения каскадов, когда других видов нет, чтобы заполнить «пробел», созданный потерей вида. Исследование показало, что даже если потеря одного вида не вызывает непосредственных выпадений, то это приводит к более простым экологическим сообществам, которые подвергаются большему риску «каскадов исчезновения» с потенциальной потерей многих видов.

Благодаря коэффициентам вымирания на самом высоком уровне когда-либо и многочисленным видам, находящимся под угрозой из-за человеческой деятельности, результаты являются дополнительным предупреждением о последствиях эрозии биоразнообразия.

«Взаимодействие между видами важно для стабильности. И поскольку виды взаимосвязаны посредством множественных взаимодействий, воздействие на одного вида также может влиять и на других. Было предсказано, что более сложные пищевые сети будут менее уязвимы к каскадам вымирания, поскольку существует большая вероятность того, что другие виды могут вмешаться и уберечь от влияния потери видов. В нашем эксперименте мы использовали сообщества растений и насекомых, чтобы проверить это предсказание», - сказал д-р Дирк Сандерс из Центра экологии и сохранения в Университете Эксетерского университета Пенрин в Корнуолле.

Исследователи удалили один вид осы и обнаружили, что это привело к вторичному вымиранию других, косвенно связанных видов на одном уровне с пищевой сетью. Этот эффект был намного сильнее в простых сообществах, чем для тех же видов в более сложной пищевой сети.

Д-р Сандерс добавил: «Наши результаты показывают, что утрата биоразнообразия может повысить уязвимость экосистем к вторичным вымираниям, которые, когда они произойдут, могут затем привести к дальнейшему упрощению, вызвав каскады исчезновения».
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 00:16
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети опубликовано рендер смартфона Nokia 10
Apple раскрывает секреты основных изменений в
В июле заработает единая биометрическая система
Жареные блюда быстро выводят жидкость из
За последний месяц изменение расценок произошло у
Ученые: Утрата биоразнообразия повышает риск
SpaceX Falcon Heavy может помочь в добыче
Эксперты: Почему нельзя доверять свои данные
Ученые выявили следы аборигенов народа Ta&#237;no
В интернете распространили "фейки" о смерти
Дана Борисова опубликовала в Instagram фото
Появления беспилотников ожидает 61% земного
Ученые разработали "черный ящик" для клеток
Беременная защитница Дианы Шурыгиной обнародовала
«Евросеть» внедряет услугу обмена старых
Эксперты: Бумажными самолетами будут управлять с
В ТОП-5 в России по продажам люксовых авто с
Археологи нашли в Мексике древний город с
Пользователи сетей раскритиковали игры Владимира
В Великобритании водители экскаваторов играют в
Новая ОС Windows 10 ARM оказалась "отвратительной"
Руководство бренда Jaguar хочет кроссовера E-Pace
Компания Revean будет продавать дешевые перчатки
В 2017 году петербургский автозавод Nissan
Светлана Лобода прокомментировала слухи о своей
Появилась первая фотография нового Porsche 911
Эксперты составили рейтинг приложений, из-за
Стала известна стоимость седана Audi A8 для
Российские ученые через 10 лет презентуют
Рязанский министр Вячеслав Меньшов “зачитал рэп”
Просмотреть все новости