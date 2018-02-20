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SpaceX Falcon Heavy может помочь в добыче ресурсов на далеких астероидах, считают ученые

Коммерческая космическая компания SpaceX Илона Маска впервые выпустила гигантский Falcon Heavy к звездам. Ученые считают, что подобный «тяжеловес» можно будет использовать не только в грузоперевозках, но и для исследования далеких астероидов на предмет наличия на них редких ресурсов.

SpaceX Falcon Heavy может помочь в добыче ресурсов на далеких астероидах, считают ученые


Эта ракета - самая большая и самая мощная модель, построенная с Сатурна V в 1960-х годах - открывает двери для новых уровней коммерческой космической деятельности, позволяя корпорациям перевозить большие, более тяжелые грузы в космос для различных миссий. Потенциальное использование Falcon Heavy, по мнению ученых, будет способствовать развитию астероидов. Существует огромное количество неиспользованных ресурсов, которые могут принести пользу человечеству на этих отдаленных, быстро движущихся валунах.

Проблема с космической добычей на самом деле остается одной из самых проблематичных на сегодня. Чтобы быть в состоянии начать добычу драгоценных ресурсов на далеких астероидах, горное оборудование сначала должно вырваться на свободу от земной орбиты. В подавляющем большинстве случаев тяга, необходимая для того, чтобы сделать этот сдвиг, настолько велика, что поездка становится невыгодной.

Идеальный астероид - тот, который оправдывает такие дорогостоящие космические миссии - должен был бы принести, скажем, миллиард долларов. В настоящее время большинство ракет будут экономически эффективными для создания горных работ на 3% астероидов, которые являются большими.

Как ракета с особенно большим количеством мощности двигателей, Falcon Heavy способна к большей тяге, чем любая другая в настоящее время активная ракета на Земле. Ученые уверены, что использование Falcon Heavy для транспортировки горного оборудования на астероиды и из него может означать достижение гораздо более полезных участков добычи в Солнечной системе. С Falcon Heavy можно было бы получить до 45% всех рудоносных астероидов.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 00:07
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