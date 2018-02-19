Ученые разработали "черный ящик" для клеток

Чтобы биологам легче было понимать, как именно функционируют компоненты клеток хотя бы на базовом уровне, надо уметь зафиксировать любые клеточные изменения в различные моменты их жизни. Кроме того, важно знать причины таких изменений. Эту методику можно сравнить с "черным ящиком", который способен регистрировать все происходящие события.Ранее ученые уже искали подходящие технологии для записи, однако всегда оставались недовольными полученными результатами. Теперь специалистами разработана технология CAMERA, способная накапливать различные данные, в том числе реакцию клеток на те или иные стимулы, питательные вещества, вирусы и антибиотики. Ее уже успешно испытали на человеческих клетках.