Ученые разработали "черный ящик" для клеток
Команда специалистов из Института Броуда и Гарвардского университета взялась за разработку "черного ящика" для клеток на базе механизма CRISPR и достигла успеха. Теперь можно будет вести записи событий, происходящие с клетками.
Чтобы биологам легче было понимать, как именно функционируют компоненты клеток хотя бы на базовом уровне, надо уметь зафиксировать любые клеточные изменения в различные моменты их жизни. Кроме того, важно знать причины таких изменений. Эту методику можно сравнить с "черным ящиком", который способен регистрировать все происходящие события.
Ранее ученые уже искали подходящие технологии для записи, однако всегда оставались недовольными полученными результатами. Теперь специалистами разработана технология CAMERA, способная накапливать различные данные, в том числе реакцию клеток на те или иные стимулы, питательные вещества, вирусы и антибиотики. Ее уже успешно испытали на человеческих клетках.
Чтобы биологам легче было понимать, как именно функционируют компоненты клеток хотя бы на базовом уровне, надо уметь зафиксировать любые клеточные изменения в различные моменты их жизни. Кроме того, важно знать причины таких изменений. Эту методику можно сравнить с "черным ящиком", который способен регистрировать все происходящие события.
Ранее ученые уже искали подходящие технологии для записи, однако всегда оставались недовольными полученными результатами. Теперь специалистами разработана технология CAMERA, способная накапливать различные данные, в том числе реакцию клеток на те или иные стимулы, питательные вещества, вирусы и антибиотики. Ее уже успешно испытали на человеческих клетках.
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Добавил: Joanne Вчера, 23:30