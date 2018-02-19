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Ученые разработали "черный ящик" для клеток

Команда специалистов из Института Броуда и Гарвардского университета взялась за разработку "черного ящика" для клеток на базе механизма CRISPR и достигла успеха. Теперь можно будет вести записи событий, происходящие с клетками.

Ученые разработали "черный ящик" для клеток


Чтобы биологам легче было понимать, как именно функционируют компоненты клеток хотя бы на базовом уровне, надо уметь зафиксировать любые клеточные изменения в различные моменты их жизни. Кроме того, важно знать причины таких изменений. Эту методику можно сравнить с "черным ящиком", который способен регистрировать все происходящие события.

Ранее ученые уже искали подходящие технологии для записи, однако всегда оставались недовольными полученными результатами. Теперь специалистами разработана технология CAMERA, способная накапливать различные данные, в том числе реакцию клеток на те или иные стимулы, питательные вещества, вирусы и антибиотики. Ее уже успешно испытали на человеческих клетках.
В мире / Технологии / Наука
Добавил: Joanne Вчера, 23:30
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