Алена Шишкова поделилась умилительным видеороликом с дочкой

На фоне удивительного рассказа малышки играет красивая классическая музыка. Со слов Алисы, она очень любит своих родителей, из-за того что волшебная стрела попала в её сердце. Девочка добавила, что точно так же всё произошло и с её родителями. Ангел попал волшебной стрелой прямо им в сердца.Алёна, услышав такую историю, была приятно удивлена, и попыталась узнать у дочери, откуда об этом она узнала, однако ответа от девочки так и не услышала. Под конец ролика малышка просит свою маму начинать танцевать. Фолловеры в восторге от видео, усыпали Алису многочисленными комплиментами. Пост в течение трёх дней сумел собрать 1,5 миллиона отметок «Мне нравится» и свыше 2 тысяч восторженных комментариев от многочисленных подписчиков модели.