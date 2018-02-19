АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Хвостатые звезды: Кометы несли с собою благословение или проклятие, связанное со значительными событиями в мире
EUR 69.90 USD 56.34
Курс валют на 20.02.2018

Алена Шишкова поделилась умилительным видеороликом с дочкой

Алена Шишкова обнародовала в своём микроблоге Instagram невероятно трогательное и милое видео с участием дочери Алисы. Девочка детально рассказывает матери, почему они любят друг друга.

Алена Шишкова поделилась умилительным видеороликом с дочкой

На фоне удивительного рассказа малышки играет красивая классическая музыка. Со слов Алисы, она очень любит своих родителей, из-за того что волшебная стрела попала в её сердце. Девочка добавила, что точно так же всё произошло и с её родителями. Ангел попал волшебной стрелой прямо им в сердца.

Алёна, услышав такую историю, была приятно удивлена, и попыталась узнать у дочери, откуда об этом она узнала, однако ответа от девочки так и не услышала. Под конец ролика малышка просит свою маму начинать танцевать. Фолловеры в восторге от видео, усыпали Алису многочисленными комплиментами. Пост в течение трёх дней сумел собрать 1,5 миллиона отметок «Мне нравится» и свыше 2 тысяч восторженных комментариев от многочисленных подписчиков модели.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 20:56
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты: Иностранцы начали массово изучать
В Сети опубликовано рендер смартфона Nokia 10
Apple раскрывает секреты основных изменений в
В июле заработает единая биометрическая система
Жареные блюда быстро выводят жидкость из
За последний месяц изменение расценок произошло у
Ученые: Утрата биоразнообразия повышает риск
SpaceX Falcon Heavy может помочь в добыче
Эксперты: Почему нельзя доверять свои данные
Ученые выявили следы аборигенов народа Ta&#237;no
В интернете распространили "фейки" о смерти
Дана Борисова опубликовала в Instagram фото
Появления беспилотников ожидает 61% земного
Ученые разработали "черный ящик" для клеток
Беременная защитница Дианы Шурыгиной обнародовала
«Евросеть» внедряет услугу обмена старых
Эксперты: Бумажными самолетами будут управлять с
В ТОП-5 в России по продажам люксовых авто с
Археологи нашли в Мексике древний город с
Пользователи сетей раскритиковали игры Владимира
В Великобритании водители экскаваторов играют в
Новая ОС Windows 10 ARM оказалась "отвратительной"
Руководство бренда Jaguar хочет кроссовера E-Pace
Компания Revean будет продавать дешевые перчатки
В 2017 году петербургский автозавод Nissan
Светлана Лобода прокомментировала слухи о своей
Появилась первая фотография нового Porsche 911
Эксперты составили рейтинг приложений, из-за
Стала известна стоимость седана Audi A8 для
Российские ученые через 10 лет презентуют
Просмотреть все новости