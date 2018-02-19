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В ТОП-5 в России по продажам люксовых авто с пробегом вошла Кубань

В Ростовской области согласно итогам 2017 года реализовали 31 авто с пробегом в сегменте Luxury. Дон с данным результатом занял четвёртую позицию по объему реализаций транспортных средств этого сегмента на территории Российской Федерации.

В ТОП-5 в России по продажам люксовых авто с пробегом вошла Кубань

В общем по итогам прошлого года в российском государстве было реализовано 1 600 легковых люксовых авто с пробегом. Данный показатель на 12 процентов оказался больше, в сравнении с 2016 годом. В данном случае самое большее количество подержанных авто с пробегом сегмента Luxury купили жители Москвы, Подмосковья - 953 авто (58% от всех проданных авто). Второе место досталось Санкт-Петербургу (150 авто). На 3 месте оказался Краснодарский край (80 авто).

В 2017 году среди поддержанных люксовых машин россияне предпочтение отдали марке Bentley. На её долю в прошедшем году пришлось 40 процентов от общего объема (650 авто). В тройку лидеров вошли также Mercedes-Maybach (400 авто) и Maserati (224 авто).
Авто
Добавил: tantan61 Вчера, 23:00
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