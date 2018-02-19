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Российские ученые через 10 лет презентуют работающий прототип машины времени

Группа российских ученых из Забайкалья долгие годы исследует возможности для управления потоками времени. Она собирается через 10 лет презентовать работающий прототип машины времени.

Последние открытия, связанные с гравитационными волнами, подтолкнули специалистов к мысли, что время является полем, через которое могут двигаться предметы, но при его игнорировании можно выйти за пределы ограничений. Это не отразится на состоянии мира, а будет касаться лишь отдельной единицы, оказавшейся в точке из-за изоляции. Если научить ее перемещениям в разных временных моментах потока, можно будет действительно заглянуть в прошлое или будущее.

Российские ученые через 10 лет презентуют работающий прототип машины времени


Пока эти слова для многих коллег являются смелой теорией, однако авторы разработки не сомневаются, что смогут воплотить мечты в реальность. К сожалению, им не хватает хорошей материальной базы и оборудования, что существенно затрудняет работу.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:34
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