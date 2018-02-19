Российские ученые через 10 лет презентуют работающий прототип машины времени

Последние открытия, связанные с гравитационными волнами, подтолкнули специалистов к мысли, что время является полем, через которое могут двигаться предметы, но при его игнорировании можно выйти за пределы ограничений. Это не отразится на состоянии мира, а будет касаться лишь отдельной единицы, оказавшейся в точке из-за изоляции. Если научить ее перемещениям в разных временных моментах потока, можно будет действительно заглянуть в прошлое или будущее.Пока эти слова для многих коллег являются смелой теорией, однако авторы разработки не сомневаются, что смогут воплотить мечты в реальность. К сожалению, им не хватает хорошей материальной базы и оборудования, что существенно затрудняет работу.