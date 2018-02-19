Сергей Лазарев опубликовал фото со своим сыном на фоне чучела

Исполнитель Сергей Лазарев все свободное время старается проводить со своим сыном Никитой. Пользователи до сих пор не могут поверить, что из певца получился такой замечательный отец. Он иногда отодвигает в сторону свою работу, и свое время уделяет любимому наследнику.Стоит напомнить, что появление у Лазарева ребенка, стало известно больше года назад и уже несколько лет он занимается воспитанием своего сына. Долгое время он скрывал от общественности эту информацию, чтобы не привлекать внимание. Лазарев не распространяется по поводу своей личной жизни и до недавнего времени скрывал лицо Никиты.И в конце ушедшего года он познакомил его с поклонниками. Фанаты обратили внимание на сходство мальчика с его знаменитым отцом. На личной страничке артиста появился фотоснимок, на котором он предстал со своим наследником на фоне чучела. А под снимком поздравил пользователей Сети с Масленицей. Судя по фото, мальчик безумно рад такой воскресной прогулки с отцом.Лазарев не жалеет денег и старается, чтобы его ребенок получал максимум положительных эмоций. Они вместе путешествуют и знакомятся с миром.