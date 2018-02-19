АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Хвостатые звезды: Кометы несли с собою благословение или проклятие, связанное со значительными событиями в мире
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018

Сергей Лазарев опубликовал фото со своим сыном на фоне чучела

Сергей Лазарев выложил фотоснимок со своим наследником на фоне чучела.

Сергей Лазарев опубликовал фото со своим сыном на фоне чучела


Исполнитель Сергей Лазарев все свободное время старается проводить со своим сыном Никитой. Пользователи до сих пор не могут поверить, что из певца получился такой замечательный отец. Он иногда отодвигает в сторону свою работу, и свое время уделяет любимому наследнику.

Стоит напомнить, что появление у Лазарева ребенка, стало известно больше года назад и уже несколько лет он занимается воспитанием своего сына. Долгое время он скрывал от общественности эту информацию, чтобы не привлекать внимание. Лазарев не распространяется по поводу своей личной жизни и до недавнего времени скрывал лицо Никиты.

И в конце ушедшего года он познакомил его с поклонниками. Фанаты обратили внимание на сходство мальчика с его знаменитым отцом. На личной страничке артиста появился фотоснимок, на котором он предстал со своим наследником на фоне чучела. А под снимком поздравил пользователей Сети с Масленицей. Судя по фото, мальчик безумно рад такой воскресной прогулки с отцом.

Лазарев не жалеет денег и старается, чтобы его ребенок получал максимум положительных эмоций. Они вместе путешествуют и знакомятся с миром.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 16:09
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кендалл Дженнер рассказала, почему избегает
Группа ГАЗ приступила к контрактной сборке Skoda
Австралийка из Мельбурна родила самого тяжелого
Певица Алсу сделала долгий перерыв в карьере
Трамп назвал Опру Уинфри "неуверенной и
Анне Грачевской отказали в выезде в Россию на
Ученые: Терпеливость является важным признаком
В музеях КНР и Южной Кореи появятся восковые
Ученые: Смартфоны становятся виновниками
Мировой рынок легковых авто в январе вырос на 7%
Ученые предложили искать инопланетную жизнь по
Компания Samsung не может реализовать достаточно
Анастасия Макеева купила новую квартиру и
В Сети появилось шпионское фото новой версии
В Казани отчим убил 16-летнюю падчерицу
Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram
Наталья Чистякова-Ионова порадовала поклонников
Татьяна Тарасова считает, что отечественные
«Россети» могут стать совладельцем ФК «ЦСКА»
Сергей Лазарев опубликовал фото со своим сыном на
Валентина Талызина призналась, что вместо дочери
Влад Соколовский во время отдыха на Бали заболел
Samsung будет предлагать подарки к Galaxy Note 8
В продажу поступил внедорожник Mitsubishi Pajero
В Новом Уренгое Филипп Киркоров пытается
Израиль испытал ПРО для перехвата ракет в космосе
Французский горнолыжник Матьё Фэвр изгнан из
Алиса Литинская хвастается в Instagram поездкой в
Авиакомпания S7 планирует купить 100 укороченных
Лиза Пескова опубликовала фото со своим папой и
Просмотреть все новости