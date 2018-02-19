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Алена Водонаева не желает делать аккаунт своего сына доступным для всех

Находясь в Барселоне, ведущая и бывшая участница «Дом-2» Алена Водонаева объяснила своим фанатам, почему аккаунт ее сына Богдана закрыт.

Знаменитость написала, всем кто интересуется ее сыном, что он зарегистрирован в Instagram еще в 2015 году, но Алена добавляет ему в друзья и подписчики только родственников, знакомых семьи и самых близким друзей.

Алена Водонаева не желает делать аккаунт своего сына доступным для всех

Поэтому Водонаева попросила прощения у всех, кому приходится отказывать в заявках.

Алена Водонаева не желает делать аккаунт своего сына доступным для всех

Также Алена рассказала, что сейчас Богдан на каникулах, которые проводит с папой на горнолыжном курорте и пообещала, что не станет больше публиковать в Instagram совместные фото с сыном. Что послужило причинами таких перемен, звезда не объяснила.

Подписчики Алены согласились с ней в отношении Богдана, а также выразили восхищение европейским городом, в котором сейчас проводит время Водонаева.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:50
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