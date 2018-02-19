Алена Водонаева не желает делать аккаунт своего сына доступным для всех

Знаменитость написала, всем кто интересуется ее сыном, что он зарегистрирован в Instagram еще в 2015 году, но Алена добавляет ему в друзья и подписчики только родственников, знакомых семьи и самых близким друзей.Поэтому Водонаева попросила прощения у всех, кому приходится отказывать в заявках.Также Алена рассказала, что сейчас Богдан на каникулах, которые проводит с папой на горнолыжном курорте и пообещала, что не станет больше публиковать в Instagram совместные фото с сыном. Что послужило причинами таких перемен, звезда не объяснила.Подписчики Алены согласились с ней в отношении Богдана, а также выразили восхищение европейским городом, в котором сейчас проводит время Водонаева.