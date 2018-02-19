УАЗ в прошлом году снизил производство на 8,6%

Аналитиками отмечается, что продажи отечественных авто от «УАЗ» составляют 41 632 экземпляра (минус 14,8 процента). Самой популярной моделью остаётся по-прежнему внедорожник УАЗ «Патриот» (15 860 авто; минус 18,2 процента). За прошедший год иностранные продажи «УАЗ» достигли объема в 5 101 авто (плюс 47%). Дилеры «УАЗ» в Южную Америку, Центральную Америку, Северную Америку, Ближний Восток, Азию, Африку отправили 1 124 транспортных средства бренда (плюс 78 процента).Согласно продажам лидируют такие государства, как Монголия (422 авто), Китай (167 авто), Эквадор (100 авто). В страны СНГ было отправлено 3 977 авто (+ 40%). В число центральных экспортных направлений вошёл Казахстан (2 151 единица), Беларусь (932 единицы), Узбекистан (346 единиц).