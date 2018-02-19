УАЗ в прошлом году снизил производство на 8,6%
Согласно информации, распространенной специалистами «АВТОСТАТ», Ульяновский автозавод в прошлом году произвел 47 675 авто. Это на 8,6 процентов меньше показателей прошлого года.
Аналитиками отмечается, что продажи отечественных авто от «УАЗ» составляют 41 632 экземпляра (минус 14,8 процента). Самой популярной моделью остаётся по-прежнему внедорожник УАЗ «Патриот» (15 860 авто; минус 18,2 процента). За прошедший год иностранные продажи «УАЗ» достигли объема в 5 101 авто (плюс 47%). Дилеры «УАЗ» в Южную Америку, Центральную Америку, Северную Америку, Ближний Восток, Азию, Африку отправили 1 124 транспортных средства бренда (плюс 78 процента).
Согласно продажам лидируют такие государства, как Монголия (422 авто), Китай (167 авто), Эквадор (100 авто). В страны СНГ было отправлено 3 977 авто (+ 40%). В число центральных экспортных направлений вошёл Казахстан (2 151 единица), Беларусь (932 единицы), Узбекистан (346 единиц).
Аналитиками отмечается, что продажи отечественных авто от «УАЗ» составляют 41 632 экземпляра (минус 14,8 процента). Самой популярной моделью остаётся по-прежнему внедорожник УАЗ «Патриот» (15 860 авто; минус 18,2 процента). За прошедший год иностранные продажи «УАЗ» достигли объема в 5 101 авто (плюс 47%). Дилеры «УАЗ» в Южную Америку, Центральную Америку, Северную Америку, Ближний Восток, Азию, Африку отправили 1 124 транспортных средства бренда (плюс 78 процента).
Согласно продажам лидируют такие государства, как Монголия (422 авто), Китай (167 авто), Эквадор (100 авто). В страны СНГ было отправлено 3 977 авто (+ 40%). В число центральных экспортных направлений вошёл Казахстан (2 151 единица), Беларусь (932 единицы), Узбекистан (346 единиц).
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Добавил: tantan61 Вчера, 20:10