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УАЗ в прошлом году снизил производство на 8,6%

Согласно информации, распространенной специалистами «АВТОСТАТ», Ульяновский автозавод в прошлом году произвел 47 675 авто. Это на 8,6 процентов меньше показателей прошлого года.

УАЗ в прошлом году снизил производство на 8,6%

Аналитиками отмечается, что продажи отечественных авто от «УАЗ» составляют 41 632 экземпляра (минус 14,8 процента). Самой популярной моделью остаётся по-прежнему внедорожник УАЗ «Патриот» (15 860 авто; минус 18,2 процента). За прошедший год иностранные продажи «УАЗ» достигли объема в 5 101 авто (плюс 47%). Дилеры «УАЗ» в Южную Америку, Центральную Америку, Северную Америку, Ближний Восток, Азию, Африку отправили 1 124 транспортных средства бренда (плюс 78 процента).

Согласно продажам лидируют такие государства, как Монголия (422 авто), Китай (167 авто), Эквадор (100 авто). В страны СНГ было отправлено 3 977 авто (+ 40%). В число центральных экспортных направлений вошёл Казахстан (2 151 единица), Беларусь (932 единицы), Узбекистан (346 единиц).
Авто
Добавил: tantan61 Вчера, 20:10
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