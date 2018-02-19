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Друзья актёра Джима Керри встревожены его поведением

Пятидесятишестилетний известный актёр Джим Керри напугал друзей своим поведением. Артист в данное время находится в Лос-Анджелесе. По словам его знакомых он закрылся в собственной арт-студии, в которой звезда обычно занимается живописью, при этом практически оттуда не выходит.

Друзья актёра Джима Керри встревожены его поведением

Джим Керри редко отвечает на звонки друзей. Если удаётся дозвониться к нему, то актёр говорит про «танцующие энергетические поля» или «пирамидальные структуры» хоть разговор заходил на более приземленные темы. Также знаменитость отказался от твердой пищи, ограничивая себя только чаем и соком, которые ему приносит курьер. Джим сказал, что таким образом очищает свой организм от токсинов.

Один из друзей недавно зашёл к актёру на студию и был поражён тем, насколько он истощён. При своем росте 1,9 сантиметров звезда весит 65 килограмм. Данное поведение Керри могло вызвать то, что его возлюбленная ушла из жизни, и сейчас Джим не может побороть длительный стресс.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:48
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