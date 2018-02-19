Друзья актёра Джима Керри встревожены его поведением

Джим Керри редко отвечает на звонки друзей. Если удаётся дозвониться к нему, то актёр говорит про «танцующие энергетические поля» или «пирамидальные структуры» хоть разговор заходил на более приземленные темы. Также знаменитость отказался от твердой пищи, ограничивая себя только чаем и соком, которые ему приносит курьер. Джим сказал, что таким образом очищает свой организм от токсинов.Один из друзей недавно зашёл к актёру на студию и был поражён тем, насколько он истощён. При своем росте 1,9 сантиметров звезда весит 65 килограмм. Данное поведение Керри могло вызвать то, что его возлюбленная ушла из жизни, и сейчас Джим не может побороть длительный стресс.