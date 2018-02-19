«Внедорожную» версию Lada XRay Cross сфотографировали в Тольятти

Кузов тестового Lada XRay Cross, оклеенный камуфляжной пленкой, на днях заметили в Тольятти. Под маскировочной плёнкой вдоль кузова скрывается пластиковый обвес и бамперы. Обкатываемый прототип обладает увеличенным дорожным просветом, обут в семнадцатидюймовые колесные диски. Согласно ожиданиям интерьер новой Lada XRay Cross будет более комфортным, получит новую отделку, более яркую комбинацию новой приборной панели, цветные вставки из пластика и кожи. В авто будет использоваться переднеприводная система.Стоимость кроссовой версии должна быть 40 000 – 45 000 рублей дороже в сравнении с традиционным исполнением. Серийная сборка транспортного средства стартует в июне этого года. При этом продажи автомобиля должны начаться спустя месяц уже после запуска производства.