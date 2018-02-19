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В музеях КНР и Южной Кореи появятся восковые фигуры певца Витаса

Сотрудник продюсерского центра Сергей Пудовкин сообщил СМИ, что в музеях КНР и Южной Кореи появятся восковые фигуры звезды. Также японцы и индонезийцы тоже желают увидеть изображения певца Витаса.

Исполнитель пользуется огромной популярностью среди китайских меломанов после своего выступления на открытии ОИ. Витас исполнил свой хит, а дальше студии звукозаписи выпустили альбомы артиста огромным тиражом.

В музеях КНР и Южной Кореи появятся восковые фигуры певца Витаса


Также он известен корейцам и часто находится на гастролях в этих странах. Сотрудники начали установку фигур, а также данную идею поддержали 137 музеев. Пользователи сетей после такой информации пожелали знаменитости творческих успехов и выразили сожаление, что он известен за границей больше, чем на родине.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:07
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