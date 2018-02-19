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Анастасия Балинская два года страдает из-за неудачной ринопластики

Участница "Дома-2" Анастасия Балинская решила откровенно рассказать о своей неудачной ринопластике и предостеречь людей, которые планируют обратиться к пластическим хирургам с целью изменить внешность.

По признанию Анастасии, она долго собиралась с мыслями и силами, чтобы поделиться с подписчиками наболевшим. Она опубликовала пост в Instagram, в котором поведала свою печальную историю.

Анастасия Балинская два года страдает из-за неудачной ринопластики

Решилась Балинская на ринопластику 2 года назад, так как ей очень не нравилась горбинка на носу. Хирурги убрали эту самую горбинку, однако нос заметно увеличился в размерах. Хирург успокоил девушку, заявив, что это через некоторое время пройдёт само. Через год этот же самый специалист взялся за повторную операцию, после чего ситуация только ухудшилась.

Участница телестройки призналась, что за последние два года выплакала море слёз из-за неудачной ринопластики. Ей хочется много чего сказать тому хирургу, который занимался её носом, но сдерживается, так как верит, что в этой жизни всё наказуемо.

"Молю вас, девочки, любите себя такими, какие вы есть. И если вам хочется что-то в себе изменить, будьте избирательно в выборе своего хирурга", - закончила своё сообщение Анастасия.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 10:19
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