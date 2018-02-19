Индия планирует миссию к Луне в апреле текущего года
Как сообщил государственный министр Индии по вопросам атомной энергетики и космосу Джитендра Сингх, Индийская организация космических исследований (ИСРО) планирует запуск миссии к Луне. Таким образом, программа «Чандраян-2» должна быть запущена уже в апреле 2018 года.
Так Сингх отметил, что миссия «Чандраян-2» является продолжением «Чандраян-1», в рамках которой было обнаружено воду на Луне. При этом утверждается, что вторая программа окажется куда сложнее, поскольку в этот раз индусы станут садить небольшой луноход на поверхность спутника Земли.
В целом на Луне должны высадиться посадочный модуль и самоходный аппарат, а на орбите останется орбитальный модуль. Посадка двух аппаратов по плану произойдет в области Южного полюса планеты.
На этот проект Индия выделяет 125 миллионов долларов.
Так Сингх отметил, что миссия «Чандраян-2» является продолжением «Чандраян-1», в рамках которой было обнаружено воду на Луне. При этом утверждается, что вторая программа окажется куда сложнее, поскольку в этот раз индусы станут садить небольшой луноход на поверхность спутника Земли.
В целом на Луне должны высадиться посадочный модуль и самоходный аппарат, а на орбите останется орбитальный модуль. Посадка двух аппаратов по плану произойдет в области Южного полюса планеты.
На этот проект Индия выделяет 125 миллионов долларов.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 13:30