Индия планирует миссию к Луне в апреле текущего года

Так Сингх отметил, что миссия «Чандраян-2» является продолжением «Чандраян-1», в рамках которой было обнаружено воду на Луне. При этом утверждается, что вторая программа окажется куда сложнее, поскольку в этот раз индусы станут садить небольшой луноход на поверхность спутника Земли.В целом на Луне должны высадиться посадочный модуль и самоходный аппарат, а на орбите останется орбитальный модуль. Посадка двух аппаратов по плану произойдет в области Южного полюса планеты.На этот проект Индия выделяет 125 миллионов долларов.