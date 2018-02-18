Светлана Лобода попросила у всех прощения и поставила свечи
Светлана Лобода в личном микроблоге Instagram запустила «флеш-моб», обнародовав публикацию из храма, а также попросила у всех поклонников прощения. Подписчики стали брать пример с исполнительницы песен. Фолловеры в комментариях отметили, что они артистку прощают и попросили, чтобы она их также простила.
Лобода в рамках Instagram выложила новое фото, на котором запечатлена в церкви. Под постом артистка попросила прощения у своих многочисленных поклонников. Фанаты в свою очередь взяли пример со своей любимицы и попросили у неё также прощения.
Некоторые фолловеры даже назвали Лободу «святой». Подписчики сообщили, что они каждый день молятся о ней. Сам же чёрно-белый снимок, на котором исполнительница песен изображена в православном религиозном храме со свечками в руках, за час набрал свыше 30 тысяч лайков. Многочисленные поклонники также оставили 150 комментариев, в которых в основном просьбы касательно прощения.
Лобода в рамках Instagram выложила новое фото, на котором запечатлена в церкви. Под постом артистка попросила прощения у своих многочисленных поклонников. Фанаты в свою очередь взяли пример со своей любимицы и попросили у неё также прощения.
Некоторые фолловеры даже назвали Лободу «святой». Подписчики сообщили, что они каждый день молятся о ней. Сам же чёрно-белый снимок, на котором исполнительница песен изображена в православном религиозном храме со свечками в руках, за час набрал свыше 30 тысяч лайков. Многочисленные поклонники также оставили 150 комментариев, в которых в основном просьбы касательно прощения.