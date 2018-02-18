Светлана Лобода попросила у всех прощения и поставила свечи

Лобода в рамках Instagram выложила новое фото, на котором запечатлена в церкви. Под постом артистка попросила прощения у своих многочисленных поклонников. Фанаты в свою очередь взяли пример со своей любимицы и попросили у неё также прощения.Некоторые фолловеры даже назвали Лободу «святой». Подписчики сообщили, что они каждый день молятся о ней. Сам же чёрно-белый снимок, на котором исполнительница песен изображена в православном религиозном храме со свечками в руках, за час набрал свыше 30 тысяч лайков. Многочисленные поклонники также оставили 150 комментариев, в которых в основном просьбы касательно прощения.