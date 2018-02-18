Митрополит Иларион рассказал про способ вернуть геев к традиционной ориентации

По словам Иерарха большой ошибкой будет, если Российская Федерация однополым парам позволит усыновлять детей, непосредственно как в ряде западных государств. Митрополит Волоколамский Иларион, являющийся председателем Отдела церковных внешних связей Московского патриархата, отметил, что на телеканале Россия в эфире "Церковь и мир" заявил, что воцерковление помогает вернуть людей к сексуальной традиционной ориентации. По его словам пастырский опыт работы, непосредственно с гмосексуалистами, показал ему, что человек во многих случаях либо полностью от этого избавиться, или будет жить так, чтобы чувствовать себя полноценным семьянином.Наряду с этим митрополитом Иларионом отмечается, что против усыновления детей лицами нетрадиционной сексуальной ориентации, однополыми парами, а также трансгендерами.