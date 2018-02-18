В Канаде появится улучшенная версия пикапа RAM 1500 Sport

Обновлённая версия пикапа RAM 1500 Sport получила радиаторную решётку с надписью новой модификации, она выполнена в матовом оформлении. Также автомобиль оснащён новой головной светодиодной оптикой, которая даст фору любым моделям конкурирующих брендов.Базовая комплектация пикапа RAM 1500 Sport поставлена на колёсные диски диаметром 20 дюймов, при этом для покупателей доступны 22-дюймовые диски бренда Black Noise.В качестве силовой установки автомобиля выступит двигатель V8 объёмом 5,7 литра производительностью 395 лошадиных сил. Работает агрегат на пару с 8-ступенчатым «автоматом». Покупателям пикап будет доступен с передним приводом и с системой полного привода.