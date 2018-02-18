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Пышный бюст Анастасии Квитко не поместился в тесном наряде

Модель не забывает про поклонников, радуя их провокационными сюжетами. Анастасия Квитко опубликовала в Instagram снимок, где все сразу оценили ее пышный бюст, не поместившийся в тесном наряде.

Звезда решила надеть короткое платье с большим декольте, но подписчики сразу отметили, что грудь кумира не расположена в нужном месте и просто вываливается из лифа. Многие пользователи сетей считают, что модель неудачно подобрала одежду, хотя были рады, что смогли полюбоваться такими изюминками ее фигуры.

Пышный бюст Анастасии Квитко не поместился в тесном наряде


В последнее время Анастасия Квитко стала пользоваться большой популярностью и имеет почти 8 млн поклонников, внимательно следящих за всеми новостями на ее странице. Данный сюжет быстро собрал множество лайков и позитивных комментариев.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:59
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