Пышный бюст Анастасии Квитко не поместился в тесном наряде
Модель не забывает про поклонников, радуя их провокационными сюжетами. Анастасия Квитко опубликовала в Instagram снимок, где все сразу оценили ее пышный бюст, не поместившийся в тесном наряде.
Звезда решила надеть короткое платье с большим декольте, но подписчики сразу отметили, что грудь кумира не расположена в нужном месте и просто вываливается из лифа. Многие пользователи сетей считают, что модель неудачно подобрала одежду, хотя были рады, что смогли полюбоваться такими изюминками ее фигуры.
В последнее время Анастасия Квитко стала пользоваться большой популярностью и имеет почти 8 млн поклонников, внимательно следящих за всеми новостями на ее странице. Данный сюжет быстро собрал множество лайков и позитивных комментариев.
Звезда решила надеть короткое платье с большим декольте, но подписчики сразу отметили, что грудь кумира не расположена в нужном месте и просто вываливается из лифа. Многие пользователи сетей считают, что модель неудачно подобрала одежду, хотя были рады, что смогли полюбоваться такими изюминками ее фигуры.
В последнее время Анастасия Квитко стала пользоваться большой популярностью и имеет почти 8 млн поклонников, внимательно следящих за всеми новостями на ее странице. Данный сюжет быстро собрал множество лайков и позитивных комментариев.