Пышный бюст Анастасии Квитко не поместился в тесном наряде

Звезда решила надеть короткое платье с большим декольте, но подписчики сразу отметили, что грудь кумира не расположена в нужном месте и просто вываливается из лифа. Многие пользователи сетей считают, что модель неудачно подобрала одежду, хотя были рады, что смогли полюбоваться такими изюминками ее фигуры.В последнее время Анастасия Квитко стала пользоваться большой популярностью и имеет почти 8 млн поклонников, внимательно следящих за всеми новостями на ее странице. Данный сюжет быстро собрал множество лайков и позитивных комментариев.