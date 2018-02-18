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Частые путешествия до 30 лет лишают молодежь стабильного будущего

Американский писатель Брайан Робертс во время встречи с молодыми людьми рассказал об опасности частых путешествий до 30 лет. Такие события лишают их стабильного будущего.

Он сам побывал во многих странах мира, но считает данную тенденцию подрастающего поколения экономической угрозой для страны. Во время опроса эксперты выяснили, что 70% молодежи мечтают о странствиях и получают деньги от родителей или снимают их с личных счетов. Однако дороги лишают их работы, денег и жилья, а также данная категория лиц почти не имеет друзей.

Частые путешествия до 30 лет лишают молодежь стабильного будущего


Все факторы негативно отражаются на становлении личности, которую иногда посещают небольшие идеи во время поездок, но они не приносят нужного результата. Итогом становится непонятное будущее уже во взрослом возрасте, а такие иждивенцы без профессии наносят ущерб любому государству.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:20
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