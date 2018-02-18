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История развития кроликов озадачила ученых

Международная команда ученых из Франции и Соединенного Королевства, изучавшая вопросы эволюции домашних кроликов, была озадачена результатами своих изысканий. Различные аналитические выкладки дали совершенно противоположные результаты, информирует журнал Trends in Ecology and Evolution.

История развития кроликов озадачила ученых


Считается, что первые домашние кролики появились примерно в 600 году во Франции, однако другие источники указывают на иные сроки. Еще древние римляне писали об использовании кроликов и помещении их в специальные клетки. Палеогенетики затруднялись назвать точное время одомашнивания кроликов, так как данные по генетическим мутациям не установлены.

Авторы исследования убеждены, что все оценки даты разведения кроликов являются примерными, поскольку данное событие могло происходить сразу в нескольких регионах планеты одновременно. Археологи намерены и дальше проверять все теории.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:40
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