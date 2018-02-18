Обновленный внедорожник Isuzu MU-X появился в продаже

Обновлённый внедорожник Isuzu MU-X 2018 года получил пересмотренную головную оптику со светодиодными ДХО, новую решётку радиатора, модифицированные бамперы и 18-дюймовые колёсные диски «обутые» в покрышки 255/60 R18.Стоимость «топовой» версии Isuzu MU-X составит 268 800 юаней. На китайском рынке внедорожник будет предложен с дизельным агрегатом с тубронаддувом производительностью 163 лошадиные силы. Работает он либо с «механикой», либо с «автоматом». Также в моторную гамму внедорожника 3,0-литровый дизельный агрегат выдающий 177 лошадиных сил.В салоне Isuzu MU-X 2018 года появилось новое мультифункциональное рулевое колесо, иная приборная панель, современная мультимедийная система с увеличенным сенсорным дисплеем и обновлённый блок управления климат-контролем.