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"Заряженный" вариант спорткара Mercedes-AMG GT R представили специалисты Edo Competition

Специалисты Edo Competition представили «заряженную» версию спорткара Mercedes-AMG GT R. Под капотом спорткара установлен силовой агрегат производительностью 576 лошадиных сил.

"Заряженный" вариант спорткара Mercedes-AMG GT R представили специалисты Edo Competition


На сегодняшний спорткар Mercedes-AMG GT R является одной из самых крутых машин в автомобильном мире. Однако тюнеры из автоателье Edo Competition так не считают, они решили сделать машину ещё лучше.

После ряда проведённых работ со спорткаром, его 4,0-литровый силовой агрегат V8 стал выдавать 651 лошадиную силу при крутящем моменте 780 Нм. После модернизации у автомобиля появились дополнительные 75 лошадиных сил.

Однако тюнеры не ограничились увеличением мощности мотора, они также решили опустить переднюю и заднюю подвески на 20 мм. По словам специалистов, благодаря данным изменениям машина стала лучше держаться на дороге и слушаться водителя.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:00
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