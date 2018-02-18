"Заряженный" вариант спорткара Mercedes-AMG GT R представили специалисты Edo Competition

На сегодняшний спорткар Mercedes-AMG GT R является одной из самых крутых машин в автомобильном мире. Однако тюнеры из автоателье Edo Competition так не считают, они решили сделать машину ещё лучше.После ряда проведённых работ со спорткаром, его 4,0-литровый силовой агрегат V8 стал выдавать 651 лошадиную силу при крутящем моменте 780 Нм. После модернизации у автомобиля появились дополнительные 75 лошадиных сил.Однако тюнеры не ограничились увеличением мощности мотора, они также решили опустить переднюю и заднюю подвески на 20 мм. По словам специалистов, благодаря данным изменениям машина стала лучше держаться на дороге и слушаться водителя.