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В Мюнхене прошел марш антиглобалистов

Как сообщает немецкая полиция Мюнхена, в городе состоялся марш антиглобалистов, в котором приняло участие около двух тысяч человек. Также отмечается, что мероприятие прошло вместе с конференцией по безопасности, куда съехалось почти 500 политиков, ученых, бизнесменов и представителей правозащитных организаций.

В Мюнхене прошел марш антиглобалистов


Согласно представленным данным, мероприятие антиглобалистов прошло без всяких инцидентов. Во время своего марша участники выкрикивали такие лозунги как «Нет войне», «В войне нет победителей» и «Расформировать НАТО». Несмотря на массовость, ситуация до конца оставалась спокойной.

Тем не менее, был один момент, когда местные курды достали флаги Рабочей парии Курдистана, которая на сегодняшний день запрещается на территории Германии. Эту акцию было проведено против военной операции в Африне.

Специально для охраны правопорядка администрация города собрала 4 тысячи полицейских.
Политика
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:10
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