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Уфологи считают таинственный огненный шар над Орегоном кораблем инопланетян

В среду ночью 14 февраля неожиданный огненный гость украсил небо над Орегоном. Большой яркий свет был виден над мегаполисами, в том числе Макминнвиллом, Бивертоном, Грешамом, который в какой-то момент разбился на две отдельные части в небе.

Уфологи считают таинственный огненный шар над Орегоном кораблем инопланетян


Хотя у объекта был огненный хвост, он определенно не был метеоритом из-за своей слишком медленного движения. Кроме того, огненный шар было видно только в маленькой одиночной части неба, тогда как метеорные потоки обычно можно увидеть по более крупному географическому району.

Энтузиасты НЛО готовы предположить, что этот необъяснимый свет был какой-то формой внеземного гостя, но правда может быть намного менее захватывающей. По словам местного ученого и директора космического образования в Орегонском музее науки и промышленности Джима Тодда, этот свет был почти наверняка просто куском старого космического мусора.

Астронавты оставили много мусора в космосе на протяжении многих лет исследования космического пространства. А недавно правительство США и SpaceX потеряли след таинственного спутника Zuma, прежде чем он смог войти на запланированную орбиту, поэтому, безусловно, прецедент для техногенных объектов, которые теряются в пространстве, окружающем нашу планету, и, в конечном счете, падают на Землю.

В этом случае стоит обратить внимание на Орегонский свет как на предзнаменование будущих событий. Вполне вероятно, что в ближайшие годы в космосе появится еще больше космического мусора, так как орбитальное пространство вокруг планеты Земля становится намного более насыщенным.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 00:05
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