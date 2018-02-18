Уфологи считают таинственный огненный шар над Орегоном кораблем инопланетян

Хотя у объекта был огненный хвост, он определенно не был метеоритом из-за своей слишком медленного движения. Кроме того, огненный шар было видно только в маленькой одиночной части неба, тогда как метеорные потоки обычно можно увидеть по более крупному географическому району.Энтузиасты НЛО готовы предположить, что этот необъяснимый свет был какой-то формой внеземного гостя, но правда может быть намного менее захватывающей. По словам местного ученого и директора космического образования в Орегонском музее науки и промышленности Джима Тодда, этот свет был почти наверняка просто куском старого космического мусора.Астронавты оставили много мусора в космосе на протяжении многих лет исследования космического пространства. А недавно правительство США и SpaceX потеряли след таинственного спутника Zuma, прежде чем он смог войти на запланированную орбиту, поэтому, безусловно, прецедент для техногенных объектов, которые теряются в пространстве, окружающем нашу планету, и, в конечном счете, падают на Землю.В этом случае стоит обратить внимание на Орегонский свет как на предзнаменование будущих событий. Вполне вероятно, что в ближайшие годы в космосе появится еще больше космического мусора, так как орбитальное пространство вокруг планеты Земля становится намного более насыщенным.