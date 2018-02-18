Хоккеисты РФ, обыграв всухую американцев, пробились в четверть финала ОИ
Мужская хоккейная сборная РФ в заключительном матче группового этапа победила сборную команду Америки и, выиграв у них в сухую, напрямую пробилась в четверть финала Олимпийских игр.
На Олимпиаде в Пхенчхане мужская сборная России по хоккею победила в заключительном матче группового этапа сборную США. Встреча была завершена со счетом 4:0.
Первая шайба была забита американцам уже на 9-й минуте первого периода. Из-за ворот Барабанов отпасовал шайбу Мозякину, который передал в одно касание пас на пятачок, откуда и был Прохоркиным расстрелян голкипер.
Второй гол россияне забили в начале второй двадцатиминутки. И снова отличился Прохоркин.
В конце второго периода с передачи Андронова Ковальчук занес третью шайбу в ворота американцев, чем побил рекорд Павла Буре по количеству голов на олимпиадах в составе национальной сборной.
Оформив дубль в начале третьей двадцатиминутки, Ковальчук забил четвертый гол.
На Олимпиаде в Пхенчхане мужская сборная России по хоккею победила в заключительном матче группового этапа сборную США. Встреча была завершена со счетом 4:0.
Первая шайба была забита американцам уже на 9-й минуте первого периода. Из-за ворот Барабанов отпасовал шайбу Мозякину, который передал в одно касание пас на пятачок, откуда и был Прохоркиным расстрелян голкипер.
Второй гол россияне забили в начале второй двадцатиминутки. И снова отличился Прохоркин.
В конце второго периода с передачи Андронова Ковальчук занес третью шайбу в ворота американцев, чем побил рекорд Павла Буре по количеству голов на олимпиадах в составе национальной сборной.
Оформив дубль в начале третьей двадцатиминутки, Ковальчук забил четвертый гол.