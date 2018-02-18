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Адмирал США призвал конгресс готовиться к войне с Китаем

Адмирал Гарри Харрис, посол США в Австралии, заявил конгрессу, что Вашингтон должен начать активную подготовку к войне с Китаем.
Адмирал США призвал конгресс готовиться к войне с Китаем


Со слов адмирала Гарри Харриса, КНР наращивает военную мощь постоянно и в ближайшем будущем армия в Южно-Китайском море будет гораздо мощнее американской.

Кроме того, Харрис отметил, что в Америке предпочитают делать вид, что не замечают очевидного факта и игнорируют нависшую угрозу. Адмирал выразил уверенность в том, что политики должны бросить все свои силы на предотвращение военных действий, но в то же время не отказываться от подготовки к ней.

Дэниэл Коутс, директор разведывательной службы США заявил, что для кибербезопасности США на протяжении текущего года Россия, Иран, Китай и КНДР будут представлять наибольшую угрозу.
Политика / Главные новости
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 07:35
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