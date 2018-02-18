Адмирал США призвал конгресс готовиться к войне с Китаем

Со слов адмирала Гарри Харриса, КНР наращивает военную мощь постоянно и в ближайшем будущем армия в Южно-Китайском море будет гораздо мощнее американской.Кроме того, Харрис отметил, что в Америке предпочитают делать вид, что не замечают очевидного факта и игнорируют нависшую угрозу. Адмирал выразил уверенность в том, что политики должны бросить все свои силы на предотвращение военных действий, но в то же время не отказываться от подготовки к ней.Дэниэл Коутс, директор разведывательной службы США заявил, что для кибербезопасности США на протяжении текущего года Россия, Иран, Китай и КНДР будут представлять наибольшую угрозу.