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В Новосибирске "скорая помощь" ехала 15 часов на вызов

Жительнице Новосибирска пришлось ждать приезда "скорой" около 15 часов. Несмотря на это, никто из горожан не поддержал девушку в данной ситуации.

В Новосибирске "скорая помощь" ехала 15 часов на вызов


Подробностями случившегося жительница Новосибирска поделилась на сайте "Пикабу". Там она рассказала, что после того, как из-за высокой температуры ей пришлось вызвать терапевта, доктор приехал лишь через 15 часов. Пока девушка ждала "скорую", к ней приехал фельдшер, но никаких действий предпринимать не стал, объяснив, что такую температуру (38,5) сбивать не стоит и нужно продолжать стандартное лечение.

После того, как фельдшер уехал, сибирячке стало только хуже, появились дополнительные проблемы со здоровьем. Очередное напоминание о вызове ничем не помогло и "скорая" приехала только ночью, когда от первого звонка прошло 15 часов. Однако в комментариях под постом другие жители Новосибирска лишь осудили девушку, отметив, что у медиков есть пациенты и с гораздо худшим состоянием.
Общество / Происшествия
Добавил: Joanne Сегодня, 01:00
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