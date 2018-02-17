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Украинский певец Alekseev выступит от Беларуси на Евровидении 2018

Список артистов, которые будут выступать на Евровидении 2018 года в Португалии, продолжает укомплектовываться. Вчера ночью стало известно имя исполнителя, который будет представлять Беларусь. Им стал певец Alekseev с песней «Forever». Выбор в пользу Алексеева сделало жюри состоящее из десяти человек.

Для многих такой выбор был шокирующим, так как Алексеев является украинским исполнителем. Сам молодой человек сказал, что благодарен всем, кто его поддерживает, и считает своих фанатов одной большой страной.
Украинский певец Alekseev выступит от Беларуси на Евровидении 2018

В целом, такой выбор понятен, так как Украина все чаще выдвигает сильных артистов, а вот Беларусь с 2007 года не занимала почетных мест в рейтинге Евровидения, поэтому вероятно и решила воспользоваться помощью соседей.

Однако, без скандала не обошлось, так как специалисты начали спорить, что песня, которую Алексеев представил на Евровидении уже звучала на одном из концертов в Ставрополе. Удалось выяснить, что на самом деле артист выполнял совсем другую песню.

По результатам отбора в Беларуси ALEKSEEV получил более 5 тысяч голосов от зрителей, а на втором месте оказалась группа Shuma, за которую проголосовало чуть более 3 тыс.
Культура
Добавил: Oleneva Вчера, 22:40
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