Украинский певец Alekseev выступит от Беларуси на Евровидении 2018

Для многих такой выбор был шокирующим, так как Алексеев является украинским исполнителем. Сам молодой человек сказал, что благодарен всем, кто его поддерживает, и считает своих фанатов одной большой страной.В целом, такой выбор понятен, так как Украина все чаще выдвигает сильных артистов, а вот Беларусь с 2007 года не занимала почетных мест в рейтинге Евровидения, поэтому вероятно и решила воспользоваться помощью соседей.Однако, без скандала не обошлось, так как специалисты начали спорить, что песня, которую Алексеев представил на Евровидении уже звучала на одном из концертов в Ставрополе. Удалось выяснить, что на самом деле артист выполнял совсем другую песню.По результатам отбора в Беларуси ALEKSEEV получил более 5 тысяч голосов от зрителей, а на втором месте оказалась группа Shuma, за которую проголосовало чуть более 3 тыс.