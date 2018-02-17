«Нелюбовь» Звягинцева: У фильма есть шанс получить кинопремию «Оскар»

Российский фильм «Нелюбовь» был снят без господдержки с помощью западных партнёров. При этом картина у режиссёра Звягинцева получилась трогательная и понятная жителям всех континентов. «Нелюбовь» уже отмечена членами жюри Каннского кинофестиваля и номинирована на премию Европейской киноакадемии. Однако создатели фильма, конечно же, мечтают о самой престижной кинопремии в мире – американском «Оскаре».[/b]Сам режиссер Звягинцев довольно оптимистично оценивает шансы российской киноленты. «От одного к пяти до одного к двум», - примерно в таком «диапазоне» находится вероятность победы «Нелюбви» в конкурсе американского «Оскара». Впрочем, добавляет режиссёр, данный конкурс – чистая лотерея, ведь все члены киноакадемии голосуют тайно, «выбирая то, что им по вкусу».Кинокритики более конкретны в своих умозаключениях. Они уверены, что российских фильм пока идёт на третьей позиции, уступая лентам Лелио («Фантастическая женщина») и Эстлунда («Квадрата»).Добавим, что российский фильм «Нелюбовь» вышел в американский прокат 16 февраля 2018 года. О ленте с похвалой уже отозвались многие маститые режиссеры: Майкл Манн, Гильермо дель Торо, Джоэл Коэн и другие.