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«Нелюбовь» Звягинцева: У фильма есть шанс получить кинопремию «Оскар»

Кинокартина «Нелюбовь» российского режиссёра Звягинцева претендует на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Фильм, снятый компанией «Нон-Стоп Продакшн», пока «держится» на третьей позиции после ленты Лелио «Фантастическая женщина» и «Квадрата» Эстлунда.

«Нелюбовь» Звягинцева: У фильма есть шанс получить кинопремию «Оскар»


Российский фильм «Нелюбовь» был снят без господдержки с помощью западных партнёров. При этом картина у режиссёра Звягинцева получилась трогательная и понятная жителям всех континентов. «Нелюбовь» уже отмечена членами жюри Каннского кинофестиваля и номинирована на премию Европейской киноакадемии. Однако создатели фильма, конечно же, мечтают о самой престижной кинопремии в мире – американском «Оскаре».[/b]

Сам режиссер Звягинцев довольно оптимистично оценивает шансы российской киноленты. «От одного к пяти до одного к двум», - примерно в таком «диапазоне» находится вероятность победы «Нелюбви» в конкурсе американского «Оскара». Впрочем, добавляет режиссёр, данный конкурс – чистая лотерея, ведь все члены киноакадемии голосуют тайно, «выбирая то, что им по вкусу».
Кинокритики более конкретны в своих умозаключениях. Они уверены, что российских фильм пока идёт на третьей позиции, уступая лентам Лелио («Фантастическая женщина») и Эстлунда («Квадрата»).

Добавим, что российский фильм «Нелюбовь» вышел в американский прокат 16 февраля 2018 года. О ленте с похвалой уже отозвались многие маститые режиссеры: Майкл Манн, Гильермо дель Торо, Джоэл Коэн и другие.
Культура
Добавил: Максим Литвиненко Вчера, 22:50
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