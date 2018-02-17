В начале марта состоится старт ракеты-носителя «Союз-СТ-Б»

Отмечается, что под обтекателем конструкции окажется четыре новых спутника O3b. Напомним, что эти аппараты призваны создавать европейскую группировку для предоставления сотовой связи и услуг Интернет жителям развивающихся регионов. Таким образом, вследствие вывода еще четырех аппаратов O3b на орбиту, услугами сможет воспользоваться еще 3 млрд. человек.Сейчас специалисты проводят подготовительные работы всех систем ракеты «Союз-СТ-Б». Также отдельное внимание уделяется разгонной системе «Фрегат-МТ».Если миссия по выводу завершится удачно, то на орбите Земли окажется уже 16 подобных спутников. Тем не менее, в следующем году нужно будет вывести еще четыре устройства O3b.