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В начале марта состоится старт ракеты-носителя «Союз-СТ-Б»

Представители «Роскосмос» рассказали о том, что 6 марта с космодрома Куру должен состояться запуск ракеты-носителя «Союз-СТ-Б». На данный момент известно, что подготовка к старту в Гвианском космическом центре идет полным ходом.

В начале марта состоится старт ракеты-носителя «Союз-СТ-Б»


Отмечается, что под обтекателем конструкции окажется четыре новых спутника O3b. Напомним, что эти аппараты призваны создавать европейскую группировку для предоставления сотовой связи и услуг Интернет жителям развивающихся регионов. Таким образом, вследствие вывода еще четырех аппаратов O3b на орбиту, услугами сможет воспользоваться еще 3 млрд. человек.

Сейчас специалисты проводят подготовительные работы всех систем ракеты «Союз-СТ-Б». Также отдельное внимание уделяется разгонной системе «Фрегат-МТ».

Если миссия по выводу завершится удачно, то на орбите Земли окажется уже 16 подобных спутников. Тем не менее, в следующем году нужно будет вывести еще четыре устройства O3b.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 21:00
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