В начале марта состоится старт ракеты-носителя «Союз-СТ-Б»
Представители «Роскосмос» рассказали о том, что 6 марта с космодрома Куру должен состояться запуск ракеты-носителя «Союз-СТ-Б». На данный момент известно, что подготовка к старту в Гвианском космическом центре идет полным ходом.
Отмечается, что под обтекателем конструкции окажется четыре новых спутника O3b. Напомним, что эти аппараты призваны создавать европейскую группировку для предоставления сотовой связи и услуг Интернет жителям развивающихся регионов. Таким образом, вследствие вывода еще четырех аппаратов O3b на орбиту, услугами сможет воспользоваться еще 3 млрд. человек.
Сейчас специалисты проводят подготовительные работы всех систем ракеты «Союз-СТ-Б». Также отдельное внимание уделяется разгонной системе «Фрегат-МТ».
Если миссия по выводу завершится удачно, то на орбите Земли окажется уже 16 подобных спутников. Тем не менее, в следующем году нужно будет вывести еще четыре устройства O3b.
Отмечается, что под обтекателем конструкции окажется четыре новых спутника O3b. Напомним, что эти аппараты призваны создавать европейскую группировку для предоставления сотовой связи и услуг Интернет жителям развивающихся регионов. Таким образом, вследствие вывода еще четырех аппаратов O3b на орбиту, услугами сможет воспользоваться еще 3 млрд. человек.
Сейчас специалисты проводят подготовительные работы всех систем ракеты «Союз-СТ-Б». Также отдельное внимание уделяется разгонной системе «Фрегат-МТ».
Если миссия по выводу завершится удачно, то на орбите Земли окажется уже 16 подобных спутников. Тем не менее, в следующем году нужно будет вывести еще четыре устройства O3b.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 21:00