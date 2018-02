Intel предлагает опцию оптимизации производительности для встроенных видеосистем

На данный момент новая функция проходит стадию бета-тестирования. Также отмечается, что в списке доступных для подобной оптимизации игр не много. Сюда входят такие игровые продукты как Battlefield 1, Battlefield 4, American Truck Simulator, Call of Duty: WWII, Destiny 2, Dota 2, Grand Theft Auto V, League of Legends, Overwatch и World of Tanks.Если у пользователя в аппаратной платформе работает видеочип Intel HD Graphics 620 и лучше, то к списку доступных для оптимизации игр добавляются Fortnite: Battle Royale, They Are Billions, Lost Sphear, Age of Empires: Definitive Edition, Final Fantasy XII: The Zodiac Age HD, OK K.O.! Let’s Play Heroes, Subnautica, Legrand Legacy: Tale of the Fatebounds и Dragon Ball FighterZ.