ASUS представила игровую мышь ROG Gladius II Origin
Производитель потребительской электроники, компания ASUS, представил игровое периферийное устройство ROG Gladius II Origin. Ожидается, что такая мышь отлично подойдет для любителей шутеров от первого лица.
Гаджет обладает сенсором с разрешением до 12 000 DPI. Изменение данного параметра с удобством меняется нажатием специальной кнопки. Также мышь имеет очень надежные переключатели Omron, при этом в конструкции могут быть задействованы детали Omron D2F и Omron D2FC. Под большим пальцем руки присутствует две дополнительные опции.
Вес мыши небольшой – всего 110 граммов. Так как устройство подключается к ПК посредством USB-кабеля, то к корпусу мыши присоединен шнур со средней длиной в 1,5 метра. Порадует глаз пользователя и многофункциональная подсветка RGB.
Стоимость ROG Gladius II Origin будет установлена на уровне 100 долларов.
Гаджет обладает сенсором с разрешением до 12 000 DPI. Изменение данного параметра с удобством меняется нажатием специальной кнопки. Также мышь имеет очень надежные переключатели Omron, при этом в конструкции могут быть задействованы детали Omron D2F и Omron D2FC. Под большим пальцем руки присутствует две дополнительные опции.
Вес мыши небольшой – всего 110 граммов. Так как устройство подключается к ПК посредством USB-кабеля, то к корпусу мыши присоединен шнур со средней длиной в 1,5 метра. Порадует глаз пользователя и многофункциональная подсветка RGB.
Стоимость ROG Gladius II Origin будет установлена на уровне 100 долларов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 19:00