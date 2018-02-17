ASUS представила игровую мышь ROG Gladius II Origin

Гаджет обладает сенсором с разрешением до 12 000 DPI. Изменение данного параметра с удобством меняется нажатием специальной кнопки. Также мышь имеет очень надежные переключатели Omron, при этом в конструкции могут быть задействованы детали Omron D2F и Omron D2FC. Под большим пальцем руки присутствует две дополнительные опции.Вес мыши небольшой – всего 110 граммов. Так как устройство подключается к ПК посредством USB-кабеля, то к корпусу мыши присоединен шнур со средней длиной в 1,5 метра. Порадует глаз пользователя и многофункциональная подсветка RGB.Стоимость ROG Gladius II Origin будет установлена на уровне 100 долларов.