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Названа дата старта продаж роскошного внедорожника DS 7 Crossback

Представители Peugeot-Citroen сообщили дату старта продаж нового роскошного внедорожника DS 7 Crossback. На китайском рынке новинка появится в продаже 20 марта нынешнего года.

Названа дата старта продаж роскошного внедорожника DS 7 Crossback


Габариты кроссовера DS 7 Crossback для Китая составляют 4 603/1 891/1 626 мм, размер колёсной базы — 2 740 мм. Также начальные комплектации автомобиля получили матовую решётку радиатора без хромированной окантовки.

Под капотом DS 7 Crossback установлен бензиновый турбомотор ёмкостью 1,6 литра производительностью 180 и 220 лошадиных сил. Работает агрегат на пару с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Комплектуется автомобиль исключительно передним приводом с системой Advanced Grip Control для бездорожья.

Базовая комплектация кроссовера оснащена полностью светодиодной оптикой, легкосплавными колёсными дисками диаметром 17 дюймов, 8 подушками безопасности, системой курсовой устойчивости и мультимедийной системой с сенсорным экраном. «Топовые» модификации имеют более расширенный функциональный перечень.
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Добавил: Алина Сегодня, 15:00
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