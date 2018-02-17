Названа дата старта продаж роскошного внедорожника DS 7 Crossback
Представители Peugeot-Citroen сообщили дату старта продаж нового роскошного внедорожника DS 7 Crossback. На китайском рынке новинка появится в продаже 20 марта нынешнего года.
Габариты кроссовера DS 7 Crossback для Китая составляют 4 603/1 891/1 626 мм, размер колёсной базы — 2 740 мм. Также начальные комплектации автомобиля получили матовую решётку радиатора без хромированной окантовки.
Под капотом DS 7 Crossback установлен бензиновый турбомотор ёмкостью 1,6 литра производительностью 180 и 220 лошадиных сил. Работает агрегат на пару с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Комплектуется автомобиль исключительно передним приводом с системой Advanced Grip Control для бездорожья.
Базовая комплектация кроссовера оснащена полностью светодиодной оптикой, легкосплавными колёсными дисками диаметром 17 дюймов, 8 подушками безопасности, системой курсовой устойчивости и мультимедийной системой с сенсорным экраном. «Топовые» модификации имеют более расширенный функциональный перечень.
Габариты кроссовера DS 7 Crossback для Китая составляют 4 603/1 891/1 626 мм, размер колёсной базы — 2 740 мм. Также начальные комплектации автомобиля получили матовую решётку радиатора без хромированной окантовки.
Под капотом DS 7 Crossback установлен бензиновый турбомотор ёмкостью 1,6 литра производительностью 180 и 220 лошадиных сил. Работает агрегат на пару с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Комплектуется автомобиль исключительно передним приводом с системой Advanced Grip Control для бездорожья.
Базовая комплектация кроссовера оснащена полностью светодиодной оптикой, легкосплавными колёсными дисками диаметром 17 дюймов, 8 подушками безопасности, системой курсовой устойчивости и мультимедийной системой с сенсорным экраном. «Топовые» модификации имеют более расширенный функциональный перечень.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 15:00