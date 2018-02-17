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Эксперты: Человечество не достигло Марса из-за медлительности

Британские эксперты считают, что человечество до сих пор не достигло Марса по причине медлительности. Первая экспедиция на Красную планету должна была отправиться еще в 1964 году.

Эксперты: Человечество не достигло Марса из-за медлительности


Миссия 1964 года на Марс регулярно переносилась, а в итоге астрофизики вообще отменили данный полет. Первый космический аппарат NASA Viking 1 приземлился на соседней планете только в 1976 году, однако ввиду недостаточных объемов топлива марсоход быстро перестал функционировать.

Астрофизики считают, что перед современным человечеством стоит слишком много задач по исследованию сразу нескольких крупных областей Вселенной, поэтому сосредоточиться только на Марсе практически невозможно. Вероятно, с началом следующего десятилетия колонизация Красной планеты все же выйдет на стадию непосредственной реализации.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 14:50
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