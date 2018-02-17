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Российский космонавт показал кадры «катастрофически высохшего» моря

Антон Шкаплеров, являющийся российским космонавтом, пребывающим на МКС, в микроблоге в рамках Instagram обнародовал фото Аральского моря, сделанного с орбиты. Он сожалеет касательно «катастрофически высохшего» водоема.

Российский космонавт показал кадры «катастрофически высохшего» моря

Аральское море в 60-х годах славилось как 4-ое по величине соленое озеро. Параметры водоема во 2-ой половине 20 столетия стали резко уменьшаться. Шкаплеров в описании данного кадра отметил, что Арал является частью древнего океана. Он сожалеет, что озеро не сохранило первоначального величия, а также постепенно теряет объем.

В свою очередь пользователей впечатлил кадр «катастрофически высохшего» Арала, который представлен как небольшая полоска воды. Пользователи отмечают, что озеро очень жаль, однако оно и в таком виде очень красивое. Фолловеры поблагодарили автора публикации за сделанные снимки, а также выразили надежду, что человечество приложит больше усилий, чтобы сохранить окружающую природу.
Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:40
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