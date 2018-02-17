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Лена Ленина сделала подарок Станиславу Садальскому на 23 февраля

Знаменитому актёру Станиславу Садальскому на двадцать третье февраля подарили сейф. Актер сказал, что он готов принимать разные презенты, потому что постоянно рассчитывает на нечто полезное.

Лена Ленина сделала подарок Станиславу Садальскому на 23 февраля

Фанаты определили, что Ленина сделала Садальскому довольно странный подарок. На фото, обнародованном артистом в рамках Instagram, Лена запечатлена вместе со Станиславом с небольшим чёрным сейфом. Поклонники пожелали актёру, чтобы данный подарок был постоянно полным и из-за огромного количества денег не закрывался.

Раньше такой же презент получила и сама Ленина. На одной из последних публикаций она запечатлена рядом с большим сейфом, который украшен стразами и иными элементами декора. Она сказала, что аналогичные подарки она купила всем своим известным друзьям мужского пола. Фото актёра в течение двух часов сумело собрать более 1,5 тысяч лайков и более 30 комментариев от многочисленных подписчиков знаменитого отечественного артиста.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:30
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