Лена Ленина сделала подарок Станиславу Садальскому на 23 февраля

Фанаты определили, что Ленина сделала Садальскому довольно странный подарок. На фото, обнародованном артистом в рамках Instagram, Лена запечатлена вместе со Станиславом с небольшим чёрным сейфом. Поклонники пожелали актёру, чтобы данный подарок был постоянно полным и из-за огромного количества денег не закрывался.Раньше такой же презент получила и сама Ленина. На одной из последних публикаций она запечатлена рядом с большим сейфом, который украшен стразами и иными элементами декора. Она сказала, что аналогичные подарки она купила всем своим известным друзьям мужского пола. Фото актёра в течение двух часов сумело собрать более 1,5 тысяч лайков и более 30 комментариев от многочисленных подписчиков знаменитого отечественного артиста.