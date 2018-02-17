Младшая дочь Ксении Бородиной трогательно лечит папу

"Как хорошо, когда в семье есть врач", - комментирует милый ролик Ксения.

"Какая же Теоночка милая! Прелесть", "У кота теперь начинается тяжёлая жизнь с неизлечимыми болезнями"", "Тея любого вылечит", "Да хорошо иметь такого доктора", - не устают восторгаться малышкой фанаты семьи.

То Курбан просит своих подписчиков отгадать то или иное слово из лексикона девочки, а то показывает их совместные игры и забавы. В очередном видео мама показала, что у них в семье появился доктор.Буквально все многочисленные подписчики были очарованы таким невероятно трогательным видео. Все как один отметили, что Теона - девочка прелесть.